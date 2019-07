Zigarettenstreit eskaliert: Trio prügelt auf wehrlose Männer ein

Polizei konnte die mutmaßlichen Täter kurze Zeit später festnehmen - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Am frühen Samstagmorgen bekam es die Erlanger Polizei mit einer wüsten Schlägerei an der Südlichen Stadtmauerstraße zu tun, bei der drei Männer zwei weitere attackierten. Einer der beiden wurde noch weiter mit Faustschlägen traktiert, als er bereits wehrlos am Boden lag. Der Grund: Er wollte keine Zigaretten aushändigen.

Gegen 4 Uhr morgens ging bei der Polizei der Notruf ein. Im Bereich der Südlichen Stadtmauerstraße gab es eine Schlägerei mit fünf Personen. Mehrere Streifen eilten daraufhin zum Ort des Geschehens. Dort fanden die Beamten zwei Leichtverletzte vor.

Diese gaben an, von drei Männern nach Zigaretten gefragt worden zu sein. Da die beiden aber keine Glimmstängel aushändigten, kam es zu Handgreiflichkeiten. Die drei Männer schlugen auf ihre Opfer ein. Selbst als einer der beiden zu Boden ging, traktierten die Täter ihn gemeinsam weiter mit den Fäusten.

Das Trio flüchtete nach der Attacke. Die Beamten konnten allerdings nach kurzer Fahndung die drei betrunkenen Männer im Alter von 27, 25 und 37 Jahren in der Nähe des Tatorts festnehmen. Nachdem sich die drei mutmaßlichen Täter beruhigt hatten, durften sie ihren Heimweg antreten.

evo