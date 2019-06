Zu Fuß und per Rad auf der Autobahn bei Erlangen

Radler auf der A 3 und Fußgänger auf der A 73 unterwegs

ERLANGEN - Ein Fußgänger und ein Radfahrer sind am Donnerstag auf den Autobahnen A 3 und A 73 gesichtet worden.

Polizei Blaulicht Foto: Friso Gentsch/dpa



Zunächst war gegen 13 Uhr ein Radfahrer auf der A 3 in Richtung Passau unterwegs. Beim Eintreffen der Streifenbesatzung saß er inzwischen in Höhe der Anschlussstelle Erlangen-Tennenlohe im Grünstreifen. Zu seinem Fahrrad befragt gab er sofort zu, dass er dieses zuvor in Nürnberg entwendet hatte. Der 20 Jahre alte Nürnberger durfte dann seinen Weg außerhalb der Autobahn als Fußgänger fortsetzen, weil das Fahrrad sichergestellt wurde.

Um 20 Uhr war dann ein 31-jähriger Erlanger auf der A 73 in Höhe der Anschlussstelle Erlangen-Bruck unterwegs. Dieser machte auf die Streife einen desorientierten Eindruck und konnte auch keine Personalien angeben. Nachdem dann Name und Anschrift ermittelt werden konnten, wurde er nach

Hause gefahren.

