Zwanziger: Staatsregierung versteckt sich in Sachen Hupfla

Der Erlanger Landtagsabgeordnete der Grünen erwartet ein klares Bekenntnis - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Der Erlanger Landtagsabgeordnete von Bündnis 90/Die Grünen, Christian Zwanziger, vermisst ein "klares Bekenntnis zum Erhalt des verbleibenden Hupfla-Gebäudeteils".

Für Bündnis 90/Die Grünen im Landtag: Christian Zwanziger (30), hier mit Maria Scherrers (36). © Peter Weierich



In einer umfangreichen "Schriftlichen Anfrage" an die Staatsregierung hatte Zwanziger versucht, der Staatsregierung ein Bekenntnis zum Teilerhalt des historischen Gebäudes abzuringen. Diese setzt aber offensichtlich auf Zeit und will abwarteten, bis der Abstimmungsprozess zwischen Stadt Erlangen, FAU und Uniklinik abgeschlossen ist.

Bekanntlich hat der Stadtrat am 28. März einstimmig entschieden, im östlichen Teil des "Kopfbaus" der ehemaligen Heil-und Pflegeanstalt eine Gedenkstätte für die Opfer der NS-Euthanasie einzurichten. Laut Zwanziger verstecke sich die "Söder-Regierung" mit ihren Antworten hinter der Stadt und drücke sich vor der Verantwortung. Außerdem vermisse er in der Stellungnahme ein klares Bekenntnis der Staatsregierung zum Erhalt des Hupfla-Kopfbaus.

