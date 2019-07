Zwei Fälle: Alkoholisiert im Straßenverkehr

ERLANGEN - Durch unsichere Fahrweise mit dem Fahrrad hat ein 38-Jähriger am Freitag im Erlanger Norden die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich gezogen. Auch in der Fürther Straße hielt die Polizei einen Autofahrer an.

Symbolbild Alkoholmissbrauch. © Colourbox



Mittels eines Alkoholtests stellte sich heraus, dass der Betrunkene im Erlanger Norden mit 2,46 Promille unterwegs war. Die Polizeistreife brachte ihn zur Dienststelle wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe abgenommen wurde. Der alkoholisierte Radfahrer muss sich nun wegen des Vergehens der Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Am Nachmittag, gegen 15 Uhr, wurde ein ebenfalls 38 Jahre alter Pkw-Fahrer in der Fürther Straße einer verdachtsunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen. Während des Gesprächs mit dem Mann fiel den Beamten ein starker Alkoholgeruch auf. Mit ihm wurde daher ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,7 Promille.

Die Weiterfahrtwurde für einige Stunden untersagt. Den Verkehrsteilnehmer erwarten nun ein Bußgeld und ein Fahrverbot.

