Zwei Franken als Pflanzenjäger

ERLANGEN - Der Botanische Garten in Erlangen erinnert an berühmte Weltentdecker. Zwei davon stammen aus Franken.

„Auf den Spuren Humboldts“: Der Botanische Garten entführte in fremde Länder und erinnerte an Forscher. Foto: André De Geare



Sonnenstrahlen fallen durch das dichte Blätterdach, der Boden ist regenfeucht, im Hintergrund beruhigendes Wasserplätschern. Eine gewaltige Kubanische Königspalme reckt ihre großen Blätter rund zehn Meter gen Himmel empor. Kinderlachen unterbricht die Stille der Gewächshausanlage des Botanischen Garten Erlangen.

Die Kinder machen sich auf die Spurensuche nach dem Riesenbambus oder dem Zimtbaum. Den "Entdecker" der Königspalme haben sie dank einer groß angebrachten Tafel schon herausgefunden: Alexander von Humboldt. Zum 250. Geburtstag des Universalgelehrten ist die Ausstellung "Forscher, Sammler, Pflanzenjäger: Unterwegs mit Humboldt & Co" zu sehen.

Der Verband der Botanischen Gärten porträtiert 33 Persönlichkeiten, die in der Geschichte fremde Länder bereisten, um Pflanzen wissenschaftlich zu dokumentieren und zu sammeln. Aber auch die ausbeuterischen Handelsinteressen der europäischen Großmächte, die zur Zeit des Kolonialismus den Motor für die Suche nach Gewürzen und kostbaren Gewächsen bildeten, stellen die Ausstellungsmacher vor.

1621 etwa eroberte die Niederländische Ostindien-Kompanie die Molukken und löschte die dortige Bevölkerung fast vollständig aus, um das Monopol über den Muskatnuss-Handel zu bekommen. Eine Besucherin, die an einer der Tafeln steht, sagt erstaunt: "Ich wusste gar nicht, dass es so früh schon Pflanzenforscher gegeben hat."

Damit meint sie "alte Herren" wie Carolus Clusius, der 1588 die Kartoffel in Österreich einführte oder den Arzt Engelbert Kaempfer, der von 1683 bis 1693 über Russland und Persien bis nach Japan kam. Dort skizzierte er als erster Europäer den Ginkgo- und den Maulbeerbaum. Im subtropischen Klima des Gewächshauses ist auch eine reiche Unterwasserwelt entdeckbar.

Alexander von Humboldt war der bedeutendste deutsche Naturforscher. Foto: Foto: Wolfram Steinberg/dpa



Im Becken des ostafrikanischen Tanganjikasees schwimmen einige Gabelschwanzbuntbarsche, das südostbrasilianische Flussbiotop beherbergt mehrere marmorierte Panzerwelse. Diese Fische könnte auch Therese Prinzessin von Bayern gesehen haben. Die Cousine von Ludwig II. verließ 1898 München, um eine Expedition quer durch den südamerikanischen Kontinent anzutreten.

Dass Botanik keine Männerdomäne ist, hatte schon Amalie Dietrich bewiesen. Sie verließ 1863 Ehemann und Kind, um zehn Jahre lang den australischen Kontinent zu erforschen. Die Ausstellung, die in vielen weiteren Botanischen Gärten Deutschlands gezeigt wird, stellt auch zwei berühmte Franken vor: Der 1794 in Erlangen geborene Carl von Martius wurde durch die Erforschung Brasiliens bekannt. Wegen seines Spezialgebiets erhielt er den Beinamen "Vater der Palmen".

Der zweite Franke stammt aus Würzburg und gilt als Begründer der Japanologie. Durch Philipp von Siebold gelangten damals unbekannte Pflanzen wie Hortensien, Pfingstrosen oder Japanische Zierquitten nach Europa. Dass der Unterfranke heute noch im Land der aufgehenden Sonne bekannt ist, bestätigt ein japanisches Ehepaar, das vor den Pflanzen steht.

Dass Sammeln und Transportieren von Pflanzen kein ungefährliches Unterfangen war, sieht man am Beispiel von William Bligh. Er hatte den Auftrag, mit dem Schiff "Bounty" Brotbäume von Tahiti zu den Westindischen Inseln zu bringen. Es kam jedoch zu einer Meuterei, bei der er in einem Boot ausgesetzt wurde und 6700 Kilometer über das offene Meer zurücklegen musste.

Gefahren begegneten auch dem Schotten David Douglas. Er verlor auf seinen Reisen in Nordamerika ein Auge, holte aber die nach ihm benannte Douglasie nach Europa. Und Nikolai Wawilow schuf durch seine Reisen in 64 Länder den Grundstock der St. Petersburger Genbank, die rund 250 000 Proben umfasste. Als Opfer des stalinistischen Terrors verhungerte er jedoch 1943 in einem Gefängnis.

Die Suche nach neuen Pflanzen ist kein Hut von Gestern. Die Internetseite der Royal Botanic Gardens in Kew/ Großbritannien erklärt, dass 2016 1730 neue Pflanzenarten entdeckt wurden, wie der 39 Meter hohe Tessmannia korpuensis Burgt in Kamerun. Möglichst viele Pflanzen in unterschiedlichen Ökosystemen zu kennen, sei vor dem Hintergrund des aktuellen Artensterbens sehr wichtig. Botanische Gärten zeigen die Pflanzenarten einem breiten Publikum.

www.verband-botanischer-gaerten.de/

www.botanischer-garten.uni-erlangen.de/aktuelles/

DANIEL SCHNEIDER/epd