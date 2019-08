Zwei Frauen verletzt: Ein Erlanger flüchtet vom Unfallort

Kurz vor der Ausfahrt Erlangen-Tennenlohe verursachte er einen Unfall beim Überholen - vor 49 Minuten

ERLANGEN - Ein 47-jähriger Erlanger hat einen Verkehrsunfall mit zwei Verletzen verursacht. Trotzdem hielt er nicht an und fuhr einfach weiter ohne sich um die Folgen zu kümmern.

Am Sonntag gegen 17 Uhr war der Erlanger mit seinem Audi auf der A3 in Fahrtrichtung Würzburg unterwegs. Kurz vor der Ausfahrt Erlangen-Tennenlohe wollte er ein Fahrzeug überholen und wechselte ohne zu blinken auf die linke Spur. Dabei übersah er einen dort fahrenden Ford und drückte diesen in die Mittelschutzplanke. Die 22-jährige Fahrerin und die 43-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und wurden mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Nachdem das Kennzeichen des Verursachers bekannt war, wurde umgehend seine Wohnanschrift in Erlangen überprüft. Dort konnte er auch angetroffen werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde sein Führerschein sofort einbehalten und ein Strafverfahren eingeleitet.

