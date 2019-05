Zwei Tage für Europa und die Freiheit in Erlangen

Demokratie und Menschenrechte stehen im Mittelpunkt einer Veranstaltung - vor 59 Minuten

ERLANGEN - Europa ist offen und frei. Damit das auch so bleibt, gibt es am Freitag, 17. Mai, und Samstag, 18. Mai, im Kreuz+Quer am Bohlenplatz gleich ein ganzes Wochenende Europa. Motto: "Offen und frei". Alle Veranstaltungen sind kostenlos.

Zwei Tage geht es im Kreuz+Quer in Erlangen um Europa. © Carsten Rehder/dpa



"Europa ist vielfältig und bunt", sagt Martin Becher vom bayerischen Bündnis für Toleranz, das gemeinsam mit dem Stadtjugendring und Kreuz+Quer die zwei Tage intensiver Auseinandersetzung mit Europa gestaltet.

In Erlangen beginnt "Offen und Frei" am Freitag. Nach der Begrüßung durch MdL Alexandra Hiersemann diskutieren ab 14 Uhr Prof. Heiner Bielefeldt und Prof. Ursula Münch mit Martin Becher über die Frage "Europa — wie offen und frei bist du?". Um 16.30 Uhr werden sich der bayerische Innenminister Joachim Herrmann und Oberkirchenrat Michael Martin zum gleichen Thema unterhalten.

Ab 17 Uhr gibt es eine Podiumsdiskussion mit Bürgermeisterin Elisabeth Preuß, Oberkirchenrat Michael Martin, dem ehemaligen ungarischen Botschafter Gergely Pröhle und dem Menschenrechtler Prof. Heiner Bielefeldt. Prof. Hans Jürgen Luibl von der evangelischen Stadtakademie wird die Diskussion moderieren. Um 19.30 Uhr wird der erste Tag im Kreuz+Quer mit einer deutsch-ungarischen Lesung abgeschlossen.

Der Samstag ist dann der "Aktionstag". Er beginnt um 10 Uhr, Prof. Heiner Bielefeldt singt unter dem Motto "Deine Stimme für Europa" gemeinsam mit den Besucherinnen und Besuchern europäische Lieder.

Im "Worldcafé" kann dann ab 10.30 Uhr mit Stephan Dünwald (bayerischer Flüchtlingsrat), Heiner Bielefeldt, Elisabeth Preuß, Lea Sedlmayr (bayerischer Jugendring) und Thomas Höhne (Verband deutscher Sinti&Roma) über Europa diskutiert werden.

Die Mitmachaktionen, etwa ein Fotoparcours durch Erlangen, beginnen um 11.30 Uhr, um 12 Uhr steht dann ein "Europabrunch" auf dem Programm. Und um 13.30 Uhr wird dann die Fotoausstellung zum Thema Menschenrechte eröffnet.