Erneut Unwetter angekündigt: Region bleibt verschont

Ab Mitte der Woche wird es trockener und wärmer - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Nach dem Gewitter am Sonntag folgt am Dienstag gleich die nächste Unwetterwarnung: Der DWD sagt Starkregen östlich und südlich von Nürnberg voraus. Am Mittwoch kehrt dann aber die Sonne zurück und es wird trockener. Zum Ende der Woche hin feiert der Sommer dann sein Comeback.

+++ Am Dienstagnachmittag warnt der Deutsche Wetterdienst vor Starkregen in den Landkreisen Roth und Neumarkt. Es werden Niederschlagsmengen von bis zu 25 Litern pro Quadratmeter erwartet. In der Oberpfalz wird sogar heftiger Starkregen mit bis zu 40 Litern pro Quadratmeter vorausgesagt. In Nürnberg regnet es leicht, bei Höchsttemperaturen von bis zu 20 Grad.

+++ Am Mittwoch wird es dann wieder ein wenig trockener, auch die Temperaturen klettern um ein paar Grad nach oben. Bei 24 Grad steht zumindest einem Abstecher in die Eisdiele nichts im Wege. Da es bewölkt bleibt, ist es zum Baden vielleicht etwas zu kühl.

+++ Das setzt sich am Donnerstag fort: Immer noch bedecken Wolken den Himmel, sie führen aber keinen Regen mit sich. Die Temperaturen aber steigen wieder: Bei bis zu 27 Grad ist dann der Sommer wieder zurück.