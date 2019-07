Erneute Hitzewelle: Über 30 Grad am Wochenende

Sommerlicher Trend setzt sich fort - Ausnahme am Sonntag - vor 24 Minuten

NÜRNBERG - Es wird wieder heiß: Der Deutsche Wetterdienst rechnet in der kommenden Woche mit einer mehrtägigen Hitzeperiode. In der Region steigen die Temperaturen über die 30-Grad Marke. Gewitter sind allerdings am Wochenende nicht ausgeschlossen.

+++ Mit einem Mix aus Sonne und Wolken läutet der Freitag das Wochenende ein. Die Temperaturen steigen auf bis zu 28 Grad. Aber auch hier warnt der Wetterochs noch vor möglichen Schauern.

+++ Der Samstag legt noch eine Schippe drauf - mit bis zu 30 Grad. Das wirkt aber geradezu kühl und erfrischend, denn der Wetterochs prophezeit für die kommende Woche eine Hitzewelle.

+++ Auch am Sonntag bleibt es warm mit bis zu 29 Grad. Allerdings ziehen einige Wolken auf und bringen laut dem Wetterochs Schauer mit sich. Auch Gewitter sind möglich.