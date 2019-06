Erst Hitze, dann Gewitter: Am Montag drohen Hagel und Sturmböen

Nach einem sonnigen Pfingstwochenende wird es ungemütlich - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Nach einem meist sonnigen Pfingstwochenende drohen am Montagabend Regenschauer und Gewitter. Während sich die Luft im Verlauf des Tages auf schwül-warme 27 Grad aufheizt, kann es am Abend zu Sturmböen, Hagel und Wolkenbrüchen kommen.

+++ Am Pfingstmontag rollt eine Gewitterfront auf Franken zu. Laut Wetterochs dreht der Wind auf Nordwest. Nur noch zeitweise lässt sich die Sonne blicken. Mit Temperaturen zwischen 24 und 27 Grad wird es am Tag schwül-warm. Regenschauer und Gewitter sollen erst am Abend auftreten. Dann aber gewaltig. Es drohen Wolkenbrüche, Hagel und Sturmböen, warnt der Wetterexperte.

+++ Unbeständig bleibt auch der Dienstag. Ein sonnig-heißer Frühsommertag ist genauso möglich wie Gewitter und regnerische Abschnitte. Warm bleibt es mit 22 bis 26 Grad aber weiterhin.

+++ Sommerlicher wird es erst am Donnerstag wieder. Wärmere Luft strömt ins Frankenland und sorgt für kuschelige 27 Grad. Dann hoffentlich auch ohne Regen und Gewittern.