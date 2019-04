Erst kommt der Sahara-Sand, dann wird's kühler

NÜRNBERG - 28 Grad und stundenlang reine Sonne - das sommerliche Wetter im April hält noch bis Donnerstag an. Ein Sandsturm in Algerien könnte durch verwehten Sand in der Region für dichte Schleierwolken sorgen. Ab Freitag wird es wieder frischer.

+++ Die Aussichten für Mittwoch sind mit bis zu 28 Grad ziemlich sommerlich. Hinzu kommen allerdings kräftige Windböen. Für dichte Schleierwolken könnte zudem ein Sandsturm sorgen, der über Algerien tobt, so der fränkische Wetterochs.

+++ Im Laufe des Donnerstags überquert eine Kaltfront die Region - ob diese Franken schon am Mittag oder erst in den Abendstunden erreicht, ist allerdings ungewiss. Im besten Fall werden allerdings noch einmal bis zu 28 Grad erreicht.

+++ Ab Freitag könnte dann der von Gärtnern und Landwirten ersehnte Regen kommen: Die Temperaturen sinken auf 10 bis 16 Grad, hinzu kommen dichte Wolkenfelder und eine Niederschlagswahrscheinlichkeit von knapp 60 Prozent.

