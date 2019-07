Erst Regen, dann Hitze: Sonntag wird wechselhaft!

Nächste Woche steht dann eine Hitzewelle mit Warnstufe 2 bevor - vor 42 Minuten

NÜRNBERG - Auf bis zu 28 Grad klettert das Thermometer am Sonntag. Regen ist nur in der ersten Tageshälfte in Sicht - dann heitert der Himmel auf. In der kommenden Woche wird es sogar noch wärmer - eine Hitzewelle steht uns bevor.

+++ Am Sonntagmorgen überquert uns von Nordwesten eine Kaltfront. Vereinzelt können Schauer und Gewitter auftreten. Am Vormittag heitert das Wetter auf. Es soll trocken bleiben bei Höchsttemperaturen um die 29 Grad. Der in Böen starke Wind weht aus Nordwest.

+++ Ab Montag steigen die Temperaturen täglich weiter an: Während das Quecksilber zum Wochenstart noch die 30 Grad erreicht, müssen die Franken am Donnerstag bei 36 Grad ordentlich schwitzen.

+++ Niederschläge sind laut dem Wetterochs bis zum Freitag nicht in Sicht. Jedoch ziehen sich einige Wolken auf.