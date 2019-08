Der Urban Run der Rats Runners zur Weißenburger Kirchweih ist ein Breitensportspektakel der besonderen Art. Es gilt für die Sportler in der und um die Weißenburger Altstadt wahlweise zehn oder 20 Kilometer zu laufen und dabei Hindernisse zu überwinden. Das kann ein Container voller Altreifen genauso sein, wie einer voller Schlamm oder einer voller Betonbrocken. Das können aber auch Schrottautos sein, durch die es zu krabbeln gilt, oder Lkw und Bagger. Auch eine Schaumkanone durfte nicht fehlen.

Ein Feuer in einem Treuchtlinger E-Bike-Geschäft forderte am Sonntagnachmittag die Feuerwehr. Flammen schossen aus dem Gebäude, dicker Rauch stand über der Innenstadt. Besonders Akkus, die in dem Laden verkauft wurden, machten den Rettern Probleme. Verletzt wurde aber niemand.