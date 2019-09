Es war Mord: Urteil im Fall Sophia gesprochen

Täter zu lebenslanger Freiheitsstrafe in Bayreuth verurteilt worden - vor 1 Stunde

BAYREUTH - Ende Juni hat das Strafverfahren um die getötete Tramperin Sophia Lösche mit einem Geständnis des angeklagten Lkw-Fahrers Boujemaa L. (42) begonnen. Am Mittwoch hat ihn das Landgericht Bayreuth wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt.

An jedem einzelnen Verhandlungstag nahmen auch Andreas Lösche, der Bruder der Getöteten und die Eltern von Sophia Lösche im Sitzungssaal Platz. Foto: Daniel Karmann, NN



Rückblick: Es war etwa 18 Uhr am 14. Juni 2018, als Sophia Lösche am Rastplatz Schkeuditz in den Lkw stieg. Sie studierte in Leipzig und wollte in Richtung Nürnberg trampen, um von dort aus mit dem Zug zu ihren Eltern nach Amberg zu fahren. "Sitze bei Marokkaner Bob im Lkw", schrieb sie damals per SMS an Freunde. Es war ihr letztes Lebenszeichen – und nun wurde "Bob", ein in der Stadt Tanger verheirateter Mann und Vater von vier Kindern, von der Schwurgerichtskammer Bayreuth zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt.

Plakat mit Sophia L. bei rechter Demo: Familie wehrt sich

Zwölf Tage wurde verhandelt, 17 Zeugen wurden gehört. Ein forensischer Psychiater sagte aus und eine Psychologin, ein Rechtsmediziner und ein Brandsachverständiger wurden gehört. Es war ein Strafverfahren, dessen Tatorte durch halb Europa führen, in die Richtung des Heimatlandes von Boujemaa L.. Es war ein besonderes Strafverfahren, auch aus Sicht des Gerichts. Großes Publikumsinteresse traf auf die starke Präsenz des Opfers im Hauptverfahren: Eine Flut von Bildern von Sophia, vor allem Fotos, die im Rahmen der privaten Fahndung von Familien und Freunden gezeigt wurden. Kein Bild von ihr, auf dem sie nicht lacht. In hartem Kontrast dazu dann die Bilder von ihrem Leichnam.

Familie blieb während gesamter Verhandlung gefasst

Die Strafkammer tagte mit drei Berufsrichtern und zwei Schöffen, an jedem einzelnen Verhandlungstag nahmen auch Andreas Lösche, der Bruder der Getöteten und die Eltern von Sophia Lösche im Sitzungssaal Platz. Als Angehörige wollen sie wissen, warum Sophia sterben musste, sie wollen die Wahrheit kennen, auch wenn sie grausam ist, betonte die Familie immer wieder. Nie unterbrach ein Familienmitglied die Beweisaufnahme mit einem Zwischenruf, keiner von ihnen verlor die Fassung. Diese Haltung sei bemerkenswert, so der Vorsitzende Richter.

Und während die Familie Lösche Haltung bewahrte, schluchzte Boujemaa L. während der Verhandlungstage einige Papiertücher nass. "Seit der Tat quält mich jeder Tag", jammerte der Angeklagte. "Das mag sein", stellte der Vorsitzende Richter Bernhard Heim während des Strafverfahrens fest, "aber die Angehörigen leiden sicher mehr als Sie."

Boujemaa L. wurde auf seiner Fahrt Richtung Marokko – durch Deutschland, Frankreich und Spanien – von der baskischen Polizei festgenommen und nach Deutschland ausgeliefert. Seit September 2018 sitzt er in Untersuchungshaft.

Der Fall Sophia - eine Chronologie der Ereignisse:

