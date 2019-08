Eskalation im Wartezimmer: 22-Jähriger verprügelt älteren Mann

ANSBACH - Am Freitag ist ein 22-Jähriger in einer Arztpraxis in Ansbach auf einen 52-Jährigen losgegangen und verletzte ihn dabei mittelschwer. Das Opfer musste ins Klinikum Ansbach gebracht werden.

Am Freitag Vormittag kam es in einer Arztpraxis in der Schwabedastraße in Ansbach zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 22-Jährigen und einem 52-Jährigen. Der junge Mann wurde zunächst aus der Praxis verwiesen, weil er sich im Wartezimmer vor dem Älteren bedrohlich aufgebaut hatte.

Der 22-Jährige kam dann aber plötzlich zurück und schlug unvermittelt auf den Mann ein. Dieser wurde mittelschwer verletzt und musste ins Klinikum Ansbach gebracht werden. Die Polizeiinspektion hat die Ermittlungen aufgenommen.

