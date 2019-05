Europawahl: Rekordergebnis für die Grünen - CDU und SPD verlieren deutlich

Historisch schlechtes Ergebnis für CSU - Herbe Verluste für Sozialdemokraten in Nürnberg - vor 2 Minuten

NÜRNBERG/BRÜSSEL - Mehr als 400 Millionen Wahlberechtigte aus 28 Staaten haben seit Donnerstag ihre Stimme abgegeben, nun liegen die ersten Hochrechnungen vor. In Deutschland haben SPD und Union herbe Verluste hinnehmen müssen, auch aus der Region liegen inzwischen erste Ergebnisse und Reaktionen vor. Alle aktuellen Entwicklungen in unserem Live-Blog!

Stimmauszählung im Nürnberger Rathaus. Die Wahlbeteiligung war dieses Jahr deutlich höher als bei der letzten Europawahl. © Stefan Hippel, NN



Stimmauszählung im Nürnberger Rathaus. Die Wahlbeteiligung war dieses Jahr deutlich höher als bei der letzten Europawahl. Foto: Stefan Hippel, NN



+++ Historisch schlechte Ergebnisse für die Koalitionspartner, Aufwind für die Grünen: In Deutschland liegen die ersten Hochrechnungen vor. Die Wahlbeteiligung ist im Vergleich zur letzten Wahl deutlich gestiegen, auch in der Region. Insgesamt waren in der Bundesrepublik 65 Millionen Wahlberechtigte aufgerufen, über die 96 deutschen Abgeordneten für das Europäische Parlament zu entscheiden.

+++ Erste Reaktionen aus den Wahlkreisen in Franken liegen vor. In Nürnberg ist die SPD den Hochrechnungen zufolge deutlich abgesackt. In Bayern hat die CSU ein ähnliches Ergebnis wie 2014 erzielt.

+++ In Nürnberg, München und Berlin sorgte der Ansturm rumänischer Staatsangehöriger auf die Wahllokale für lange Schlangen. Zahlreiche Bürger wollten ihre Stimme abgeben, insbesondere für ein Referendum zum Umgang mit korrupten Politikern - die Räumlichkeiten reichten aber bei weitem nicht aus.

Alle Infos in unserem Live-Blog:

dpa, jru, tok