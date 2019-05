Europawahl: Rekordergebnis für die Grünen - Wahlfiasko für SPD und Union

Rechtspopulisten liegen in Frankreich vorne - Herbe Verluste für Sozialdemokraten in Nürnberg - vor 22 Minuten

NÜRNBERG/BRÜSSEL - Harter Schlag für die Volksparteien: Christ- und Sozialdemokraten werden nach erheblichen Verlusten erstmals nicht mehr in der Lage sein, alleine eine Mehrheit im Europaparlament zu stellen. In Deutschland fahren die Regierungsparteien teils historisch schlechte Ergebnisse ein, in der Region muss die SPD deutliche Verluste einstecken. Alle aktuellen Entwicklungen und Reaktionen in unserem Live-Blog!

Bilderstrecke zum Thema 800 Rumänen mussten stundenlang vor Nürnberger Wahllokal warten Während die Nürnberger in hoher Zahl in die Wahllokale strömten, mussten die Wähler mit rumänischer Staatsangehörigkeit dagegen stundenlang in der Fürther Straße ausharren. Mitarbeiter hätten absichtlich getrödelt, kritisierten sie. Neben der Europawahl waren die Rumänen aus Nürnberg und der Region auch aufgerufen, über ein nationales Referendum abzustimmen. Die Polizei musste wegen der Menschenansammlung sogar Teile der Straße sperren.



+++ Historisch schlechte Ergebnisse für die Koalitionspartner, Aufwind für die Grünen: Die Hochrechnungen in Deutschland zeigen vor allem für die Volksparteien starke Verluste. In Nürnberg ist die SPD den Hochrechnungen zufolge deutlich abgesackt, in Bayern hat die CSU den neuesten Hochrechnungen zufolge ein ähnliches Ergebnis wie 2014 erzielt - erste Zahlen hatten der Partei das schlechteste Ergebnis ihrer Geschichte bescheinigt.

+++ Auch aus den Wahlkreisen in Franken liegen erste Reaktionen vor. Die Wahlbeteiligung ist im Vergleich zur letzten Wahl deutlich gestiegen, auch in der Region. Insgesamt waren in der Bundesrepublik 65 Millionen Wahlberechtigte aufgerufen, über die 96 deutschen Abgeordneten für das Europäische Parlament zu entscheiden.

+++ In Nürnberg, München und Berlin sorgte der Ansturm rumänischer Staatsangehöriger auf die Wahllokale für lange Schlangen. Zahlreiche Bürger wollten ihre Stimme abgeben, insbesondere für ein Referendum zum Umgang mit korrupten Politikern - die Räumlichkeiten reichten aber bei weitem nicht aus.

Alle Infos in unserem Live-Blog:

dpa, jru, tok