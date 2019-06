Event-Sommer läuft heiß: Alle Bilder vom Wochenende

Manche machten die Nacht zum Tag, andere waren sportlich unterwegs - vor 34 Minuten

NÜRNBERG - Sommerliebe, 90er-Jahre-Sause, Burning Beach oder Foodtruck-Treffen - in Nordbayern kamen Party-Fans und Festivalgänger am Wochenende absolut auf ihre Kosten. Die Partys waren lang, wild und schrill. Doch auch für Sportler und Schleckermäuler bot das Wochenende einige echte Highlights.

In Nürnberg wurde beim Foodtruck-Festival geschlemmt, beim Burning Beach wurde wild gefeiert und in Forchheim waren die Stars der 90er zu Besuch: In der Region stand am Wochenende wirklich niemand still. In Roth ging es beim Triathlon am Rothsee sogar richtig sportlich zu, etliche Athleten gaben dort am Samstag und Sonntag alles. Viele Sportler trafen sich auch am Lorenzer Platz in der Noris - denn dort wurde anlässlich des internationalen Yoga-Tages gemeinsam zu innerer Kraft und Ruhe gefunden.

Bilderstrecke zum Thema Beerpong, Beats, Einhörner: Alle Bilder von Sommerliebe Das Sommerliebe-Festival zog am Samstag zahlreiche Elektro-Fans an den Nürnberger Dutzendteich. Auf mehreren Stages legten international bekannte DJs auf - der Bass wummerte, die Menge tanzte. Die Besucher hatten sich für den langen Party-Tag besonders hübsch herausgeputzt.



Bilderstrecke zum Thema Strand, Beats und Schweiß: So wild war der Auftakt beim Burning Beach Drei Tage lang bietet das Burning Beach Festival die volle Bandbreite elektronischer Beats gepaart mit einer traumhaften Strandkulisse. Dieses Jahr gibt es erstmals auch einen verrückt gestalteten Goa-Floor. Neben der akustischen Bereicherung bekommen die Besucher auch atmosphärische Feuer- und Seifenblasenshows und andere kreative Details zu sehen.



Bilderstrecke zum Thema Kalorienbomben in Nürnberg: Foodtrucks übernehmen Volksfestplatz Über 50 Foodtrucks haben am Wochenende ihre Zelte auf dem Nürnberger Volksfestplatz aufgeschlagen. Von Burger über Pasta bis hin zu Maden - es geht köstlich zu. Wir haben die kalorienreichen Bilder!



Bilderstrecke zum Thema Heißer Hüftschwung, nackte Haut: Forchheim feiert wilde 90er-Party Mit Songs von Blümchen, Oli. P, Kate Ryan, Bellini und vielen weiteren Acts stieg am Samstag auf dem Jahn Sportplatz in Forchheim eine wilde 90er-Party. Mit kühlen Cocktails und reichlich Hüftschwung brachten sich die Besucher in 90er-Ekstase.



Bilderstrecke zum Thema Alpakas, Pferde und Leckereien: Bilder von der Bauernmarktmeile Auf dem Nürnberger Hauptmarkt ist kulinarisch immer etwas geboten - am Wochenende aber besonders viel. Auf der Bauernmarktmeile stellten rund 100 Direktvermarkter ihre Leckereien aus. Auch Tierfreunde kamen auf ihre Kosten. Die Bilder!



Bilderstrecke zum Thema Festival-Bilder: Heiße Küsse beim Burning Beach am Brombachsee Hier schlägt das Herz der Elektro-Szene: Beim Burning Beach am Brombachsee trafen sich am Wochenende 5000 Musikfans, um zu zappeln, zu schwitzen und ausgelassen zu feiern. Wir haben die Bilder vom Samstag - inklusive heißer und inniger Küsse!



Bilderstrecke zum Thema Stephanusritt in Moggast: 76 Reiter huldigen dem Pferdepatron 76 Reiter zu Pferde huldigten in Moggast dem Pferdepatron und Kirchenheiligen Stephanus. Voran bei dem dreimaligen Umzug um die Wehrkirche "hoch zu Ross": Pfarrer Florian Stark und Bürgermeisterin Christiane Meyer mit Amtskette. Hoch war die Anspannung von Pferd und Reiter schon am Sammelplatz; einer feschen Amazone wäre "fast der Gaul durchgegangen". Die größte Abordnung stellte mit 20 Vierbeinern und Reitern der "Sternenhof Gößweinstein"



Bilderstrecke zum Thema Mit Ballons und Bläsern: Das Altstadtfest in Herzogenaurach ist eröffnet Traditionelles Handwerk trifft auf moderne Sportvorführungen, fränkische Bratwurt trifft auf Cevapcici und Volksmusik trifft auf Rock - das ist das Herzogenauracher Altstadtfest. Am Freitag wurde deshalb die Eröffnung gebührend gefeiert. Hier sind die Bilder!



Bilderstrecke zum Thema Sportlicher Nachwuchs: Kinder und Jugendliche starten beim Rothsee Triathlon Am Samstag gingen beim 31. Memmert Rothsee Triathlon nicht nur die Erwachsenen an den Start, sondern auch der mindestens genauso ehrgeizige Nachwuchs. Kinder und Jugendliche schwangen sich auf die Räder, stürzten sich in die Fluten und liefen um die Wette. Bei so viel Kampfgeist haben viele der jungen Sportler sicher noch eine große Karriere vor sich.



Bilderstrecke zum Thema 31. Rothsee Triathlon: Für den Sieg geben die Athleten alles Zähne zusammenbeißen und alles geben, hieß es am Samstag im Landkreis Roth. Beim 31. Memmert Rothsee Triathlon strengten Sportler und Sportlerinnen sich so richtig an, um die drei Disziplinen möglichst in persönlicher Bestzeit zu absolvieren. Die 2. Bundesliga der Damen und Herren zeigte, dass Ehrgeiz sich auszahlt. Erstmals wurde die Veranstaltung 1989 in Roth ausgetragen, in wenigen Wochen folgt dann am selben Ort der Challenge-Roth-Triathlon.



Bilderstrecke zum Thema Sonnengruß am Lorenzer Platz: Nürnberger feiern Internationalen Yoga-Tag Mit Krieger, herbaschauendem Hund, Kobra und vielen anderen Positionen hat die Deutsch-indische Gesellschaft in Nürnberg den Internationalen Yoga-Tag zelebriert. Am Samstagnachmittag verbogen sich zahlreiche Liebhaber der philosophischen Lehre am Lorenzer Platz. Auch das Chanten - ein rythmischer Gesang zur Einstimmung - durfte nicht fehlen.



Bilderstrecke zum Thema Flotte Schlitten mit PS beim Krupp-Treffen in Kulmbach Am Samstag schwangen sich rund 20 Teilnehmer hinter ihre elfenbeinfarbigen Lenkräder und machten sich auf zu einer Ausfahrt rund um Kulmbach. Am Ziel waren die historischen Raritäten schnell umringt von Fans und Fotografen, die es sich nicht nehmen ließen, die in der Sonne um die Wette glänzenden Oldtimer zu bestaunen.











