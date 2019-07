Exhibitionist lauerte im Pegnitzgrund zwischen Bäumen

Er war teilweise nackt und berührte sich unsittlich - vor 12 Minuten

NÜRNBERG - Zuerst lauerte er zwischen den Bäumen, dann berührte er sich selbst: Ein Exhibitionist zeigte sich am Donnerstag im Pegnitzgrund einer 35-Jährigen. Er ergriff anschließend die Flucht - die Polizei sucht nach ihm.

Ein bisher Unbekannter hat sich am gestrigen Donnerstag im Pegnitzgrund in schamverletzender Weise einer Frau gezeigt. Der Exhibitionist stand gegen 13 Uhr zwischen Bäumen am Süßheimweg, als die 35-Jährige an ihm vorüberging. Dabei berührte sich der zum Teil nackte Mann unsittlich und floh schließlich, als die Frau ihn anschrie. Die Fahndung nach dem Täter blieb erfolglos, daher bittet die Polizei um Zeugenhinweise und beschreibt den Unbekannten wie folgt:

Circa 35 Jahre alt, südländisches Aussehen, die Haare zu einem Zopf gebunden, blaues T-Shirt und kurze Hose. Er hatte einen Rucksack bei sich. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911/2112-3333 bei der Polizei zu melden.

