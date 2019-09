Exhibitionist wiedererkannt: Zeugin meldet sich bei Polizei

Die Kinder hatten sich nach dem Vorfall ihren Eltern anvertraut - vor 19 Minuten

NÜRNBERG - Eine Zeugin will den Mann erkannt haben, der sich am 2. September 2019 an einem Spielplatz in Eberhardshof entblößt hat. Der Mann wurde vorläufig festgenommen, bestreitet die Vorwürfe allerdings.

Eine Zeugin will den Mann wiedererkannt haben, der sich Anfang September auf einem Spielplatz an der Redtenbacherstraße im Stadtteil Eberhardshof vor Kindern in schamverletzender Weise gezeigt hat. Wie berichtet, haben sich am 2. September gegen 20.15 Uhr dort fünf Kinder aufgehalten, als sich der Gruppe ein Mann näherte und sich entblößte. Der Exhibitionist war in Begleitung einer Frau und hatte eine Flasche mit gelber Flüssigkeit bei sich. Die Kinder vertrauten sich wenig später zu Hause ihren Eltern an und diese meldeten dann den Vorfall der Polizei. Kurz darauf wurde eine Fahndung eingeleitet, Streifen suchten die Gegend rund um den Spielplatz ab. Ohne Erfolg.

Jetzt gab eine Zeugin an, den Mann wieder erkannt zu haben. Sie verständigte umgehend die Polizei. Eine Streife rückte an und nahm den Verdächtigen vorläufig fest. Der Mann bestreitet die Vorwürfe. Die Polizei bittet weitere Zeugen, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer (0911) 2112-3333 zu melden.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

bro