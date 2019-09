Expander schnellt in Auge: 52-Jähriger schwer verletzt

SULZBACH-ROSENBERG - Ein schwerer Betriebsunfall ereignete sich am Donnerstag in Sulzbach-Rosenberg: Bei Schleifarbeiten löste sich ein Expander und schoss einem 52-Jährigen ins Auge. Der Mann wurde per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Der selbstständige Unternehmer war gerade in einer Firma im Industriegebiet Unterschwaig mit Schleifarbeiten beschäftigt, als es etwa gegen 12.55 Uhr zu dem schweren Unfall kam.

Nachdem er seine Rotationsschleifmaschine ausgeschaltet hatte, wollte der 52-Jährige den um Fuß des Geräts angebrachten Sprenkel-Schutz oder den Drehteller mit zwei Spanngummis arretieren. Dabei löste sich laut Polizei ein unter Spannung stehender Expander, traf den Mann im Gesicht und verletzte ihn schwer an einem Auge.

Per Rettungshubschrauber in Klinik gebracht

Der 52-Jährige wurde noch vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und kam dann per Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Nürnberg.

Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Gegenwärtig liegen keine Anhaltspunkte für ein Verschulden Dritter vor.

