Experten warnen: Tigermücke bald auch im Raum Nürnberg

Ausbreitung von Malaria in Europa droht - Insekt überträgt Krankheiten - vor 30 Minuten

NÜRNBERG - Der Klimawandel hat auch in unseren Breiten gefährliche Nebenwirkungen: Malaria übertragende Mückenarten profitieren davon und werden sich im Mittelmeerraum und in Europa weiter ausbreiten - teilweise auch im Raum Nürnberg. Zu diesem Ergebnis kommt die Geografin Elke Hertig von der Universität Augsburg in einer Studie.

Die Asiatische Tigermücke ist jetzt schon im Raum Freiburg, Heidelberg, Karlsruhe und Stuttgart verbreitet. Schon bald wird sie wohl auch in Bayern heimisch werden. © James Gathany/CDC/Centers for Disease Control and Prevention (dpa)



Durch die steigenden Temperaturen vor allem im Frühling und die kräftigeren Niederschläge in Sommer und Herbst werden diverse Arten der Gattung Anopheles vor allem in Süd- und Südosteuropa, aber auch in Deutschland, zunehmen. Hertig erwartet, dass das Malaria-Risiko vor allem in Spanien, Südfrankreich, Griechenland, Bulgarien, Rumänien und Serbien zunehmen wird. Nur im östlichsten Mittelmeerraum wird ein Rückgang erwartet, weil es dort künftig weniger regnen soll.

In Deutschland, auch im Raum Nürnberg, leben schon heute einige wenige Arten der Anopheles-Mücke. Künftig werden es noch mehr sein. Vor allem aber werden sich auch die klimatischen Bedingungen so verändern, dass sich der Zeitraum im Jahr, in dem eine Übertragung möglich ist, ausdehnen wird.

Brutstätten im Schrebergarten

Wer Angst hat vor tropischen Krankheit wie Dengue oder Chikungunya, der sollte sich wohl in Zukunft auch in unseren Breiten nur vorsichtig Schrebergärten, Campingplätzen oder verstopften Regenabläufen nähern. Denn dort, aber auch in Schälchen unter Balkonpflanzen, kann sich die Asiatische Tigermücke, die die erwähnten Krankheiten überträgt, bestens vermehren.

Und das tut sie schon seit Jahren. In einer Kleingartenanlage in Freiburg wurde 2015 erstmals eine größere Population der Mücke, die hierzulande gegenwärtig ein viel größeres Problem darstellt als die Anopheles-Mücken, in Deutschland entdeckt. Vor zwei Jahren wurde im Breisgau eine Tigermücke sogar nur 400 Meter von einem durch eine Reise mit Chikungunya Infizierten gefunden. Wenn die Mücke Infizierte sticht, kann sie anschließend die Krankheit auf andere Menschen übertragen. Bislang ist das in Deutschland noch nicht passiert.

Bayern bleibt nicht verschont

Mittlerweile hat sich die Tigermücke im Raum Heidelberg, Karlsruhe, Stuttgart weiterverbreitet. In dieser warmen Region findet die Mücke beste Lebensbedingungen. „Der Bereich in Deutschland, in dem sie gut überleben kann, ist aber deutlich größer. Auch in Bayern könnte sie heimisch werden. Die Tigermücke ist sehr anpassungsfähig, sie wird ihren Weg machen“, warnt Stephanie Thomas vom Lehrstuhl für Biogeografie der Universität Bayreuth.

Es geht also darum, die Ausbreitung der Mücken möglichst bald möglichst effektiv zu verhindern. „In den betroffenen Kommunen in Baden-Württemberg gehen sie jetzt schon wieder los und suchen nach Eiern und ausgewachsenen Mücken“, erzählt Thomas. In großen Wasserbehältern werden die Stechmückenlarven mit dem Mittel "B.t.i." bekämpft. Städte wie Freiburg informieren ihre Bürger mit Flyern, wie sie die Ausbreitung eindämmen können. Bald werden solche Maßnahmen wohl auch in Bayern alltäglich werden.

Bayerisches Frühwarnsystem wird entwickelt

Für den Forschungsverbund "Klimawandel und Gesundheit" des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit entwickelt Stephanie Thomas derzeit mit Bayreuther Kollegen Vorhersagen, wie sich Tropenkrankheiten durch Stechmücken in Bayern ausbreiten könnten. Bis Ende 2020 soll daraus eine Internetplattform entstehen, auf der Ärzte und Bürger erfahren, wann und wo das Infektionsrisiko am größten ist. "Das wird also eine Art Frühwarnsystem", erklärt Thomas.

