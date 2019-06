Extreme Hitze und gefährliche UV-Strahlen am Samstag

Mensch und Natur können erst ab Montag auf Regen hoffen - vor 45 Minuten

NÜRNBERG - Der Samstag ist für die Nürnberger ein Sommertag, wie er im Buche steht. Bei Temperaturen um die 30 Grad lässt es sich am See oder bei einem erfrischenden Eis am besten aushalten. Dabei sollte man aber nicht die Sonnencreme vergessen - insbesondere heute nicht.

Viel Wasser trinken ist bei diesen Temperaturen Pflicht. © Oliver Berg



Viel Wasser trinken ist bei diesen Temperaturen Pflicht. Foto: Oliver Berg



+++Der Samstagabend wird bei rund 33 Grad sommerlich heiß. Kühler wird es erst nachts, da klettert das Thermometer auf frische 19 Grad. Sonnencreme und weiterer UV-Schutz sollte auch in den Abendstunden noch zum Einsatz kommen. Der Deutsche Wetterdienst warnt am Samstag vor einer hohen UV-Strahlung, im Norden und Osten Bayerns besteht zudem eine "sehr hohe Waldbrandgefahr", so das Portal.

+++ Der Sonntag schraubt das Thermometer nochmal in die Höhe. Bis zu 37 Grad werden dann erwartet, die von einem mäßigen Wind (19 km/h) aus Westdüdwest begleitet werden. Regen wird es ziemlich sicher keinen geben, dafür aber 14,5 Stunden pure Sonne.

+++ Wer sich dann aber nach Erfrischung sehnt, der kommt in der kommenden Woche auf seine Kosten. Am Montag werden zum Nachmittag hin Schauer erwartet, die Temperaturen bleiben aber weiter im Bereich der 30-Grad-Marke. Schuld daran ist eine Kaltfront. Am Dienstag kühlt diese die Werte dann auf verhältnismäßig frische 22 bis 25 Grad ab

Bilderstrecke zum Thema Sie haben gewählt: Das sind die schönsten Biergärten der Region Ob urig oder modern, auf dem Berg oder nah am Wasser - in Franken locken verschiedenste Biergärten hungrige und vor allem durstige Gäste an. Unsere Nutzer durften für ihre Lieblings-Plätzchen zum Verweilen abstimmen. Nun steht der Sieger fest - in diesem Sinne Prost!