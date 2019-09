Fahndung: 17-jährige Selina Koch vermisst

STRULLENDORF/SELB - Seit Sonntag wird die 17-jährige Selina Koch vermisst. Sie kehrte nach einem Familienbesuch nicht wie geplant in eine Jugendhilfeeinrichtung in Selb zurück.

Bereits seit Sonntag wird Selina Koch vermisst. © Polizei Bamberg



Die Polizeiinspektion Bamberg bittet um Hinweise: Selina stieg am späten Nachmittag des 8. September in einen Zug in Richtung Nürnberg, kam jedoch nicht wie vereinbart am Bahnhof in Marktredwitz an.



Die Polizei hat folgende Beschreibung veröffentlicht:

Selina ist 17 Jahre alt, etwa 1,62 Meter groß, hat eine normale Figur und ihre Haare in den Farben grün, blau und blond gefärbt. Sie trägt eine Undercut-Frisur.

Zuletzt war sie mit einer schwarzen Leggings, schwarzer Netzstrumpfhose, weißen Nike-Sportschuhen und einer College-Jacke bekleidet. Sie führt einen grau-weißen Reise-Trolley, sowie einen schwarzen Rucksack mit sich.



Wer hat Selina gesehen oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter 0951/9129 -310, bzw. an die Polizeiinspektion Marktredwitz unter 09231/96760.

