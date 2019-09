Familiendrama in Neumarkt: Vater geht mit Axt auf Sohn los

NEUMARKT - Die Warnung der Mutter kam zu spät: In Neumarkt informierte eine 50-Jährige ihren im selben Haus befindlichen Sohn über einen Anruf, dass ihr Ehemann sie mit einem Messer bedroht hatte. Just in dem Moment öffnete sich die Zimmertür des 20-Jährigen, und sein Vater trat ein. Mit einer Axt in der Hand.

Ein 20-Jähriger hielt sich am Samstag in seinem Zimmer im Stadtgebiet Neumarkt auf, als plötzlich ein Anruf seiner Mutter auf seinem Smartphone einging. Die 50-Jährige befand sich ebenfalls im Haus. Der Anruf war als Warnung an den Sohn gedacht: Sie informierte ihn, dass ihr Mann sie mit einem Messer bedroht habe.

Noch während der Sohn mit ihr telefonierte, kam der 55-jährige Ehemann in das Zimmer seines Sohnes - mit einer Axt in der Hand. Die Waffe schwingend, trieb er sein Kind in eine Ecke des Raumes und befahl ihm, sich hinzuknien. Er drohte seinem Sohn, ihn nun zu erschlagen. Da kam die Mutter des 20-Jährigen dazu und versuchte, ihn aufzuhalten: Sie schrie, dass die Polizei gleich eintreffen würde.

Daraufhin rammte der Mann die Axt erst in die Wand und warf sie dann auf seinen Sohn. Anschließend begab er sich in die Garage, wo die Polizeibeamten ihn schließlich antrafen und festnahmen.

