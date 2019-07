Fernfahrer vor Gericht: Prozess um getötete Sophia L. beginnt

Junge Frau wollte von Leipig nach Franken trampen, doch kam nie an - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Vergangenen Sommer wollte die Studentin Sophia L. von Leipzig in ihre Heimatstadt Amberg trampen. Dort kam die 28-Jährige nie an. Ab kommenden Dienstag steht ein marokkanischer Lkw-Fahrer vor dem Landgericht Bayreuth. Er soll die junge Frau ermordet haben.

Die Leiche der jungen Frau wurde in der Nähe einer Raststätte im Baskenland gefunden. © Jesus Andrade/El Correo/dpa



"Sitze bei Marokkaner Bob im Lkw." Diese Handy-Kurznachricht ist das letzte Lebenszeichen, dass Freunde von der 28-jährigen Studentin Sophia L. erhalten haben. Am 14. Juni 2018 ist die junge Frau an ihrem Studienort Leipzig aufgebrochen, um per Anhalter in ihre Heimatstadt Amberg zu fahren. Dann ist das Handy aus – laut ihrer Angehörigen ganz untypisch für die sehr kommunikative Frau. Als Sophia L. am nächsten Morgen noch nicht angekommen ist, wendet sich der besorgte Vater an die Polizei in Amberg. Die nimmt zunächst eine Vermisstenanzeige auf.

Plakat mit Sophia L. bei rechter Demo: Familie wehrt sich

Nach Einschätzung des Bruders von Sophia L., der in mehreren Interviews die Polizeiarbeit scharf kritisiert hat, nehmen die Behörden die Befürchtungen der Familie, dass es sich um ein Gewaltverbrechen handeln muss, zunächst nicht ernst. Freunde und Angehörige recherchieren selbst über soziale Netzwerke. Laut dem Bruder des Opfers können so wichtige Hinweise an die Ermittler weitergeben werden, die letztendlich zum Tatverdächtigen führen.

Mutmaßlicher Täter sitzt in Untersuchungshaft

Am 19. Juni 2018 nimmt die spanische Polizei den marokkanischen Fernfahrer Boujemaa L. fest. Sein Lkw steht in Flammen. Kurz darauf wird weiter nördlich in Spanien an einer Autobahn die Leiche der Studentin Sophia L. gefunden. Die Ermittler gehen davon aus, dass sie bereits in Deutschland getötet wurde. Im September 2018 wird sie in ihrer Heimatstadt Amberg bestattet. Über 200 Trauergäste kommen zu der Abschiedsfeier.

Der 41 Jahre alte Tatverdächtige wird an die Bundesrepublik Deutschland ausgeliefert und sitzt seitdem in Oberfranken in Untersuchungshaft. Er muss sich nun wegen Mordes verantworten. Im Ermittlungsverfahren bestritt der Fernfahrer diesen Vorwurf: Er habe Sophia L. nicht mit Mordvorsatz sondern im Streit getötet.

Am kommenden Dienstag beginnt nun der Prozess vor dem Landgericht Bayreuth. Es sind zwölf Verhandlungstage bis zum 18. September anberaumt.

Der Fall Sophia - eine Chronologie der Ereignisse:

Clara Grau