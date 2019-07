Festnahme in Grundig-Türmen: Mann zeigt Hakenkreuz-Tattoo

Symbol darf nicht öffentlich gezeigt werden - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Ein Asylbewerber aus Russland ist unangenehm aufgefallen: Der 38-Jährige hat an seinem Bein ein Hakenkreuz tätowiert, das er offen zeigte. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

Der Mann stand am Montag gegen 9.15 Uhr in kurzen Hosen auf einem Durchgangsbalkon der Gemeinschaftsunterkunft an der Beuthener Straße (Grundig-Türme). Das NS-Symbol an seinem Bein sorgte für Aufsehen. Mehrere Personen nahmen das Hakenkreuz wahr, die Polizei wurde alarmiert.

Beamte der Inspektion-Süd nahmen den 38-Jährigen fest und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein: Er wird verdächtigt, Kennzeichen verfassungswidriger Organe offen getragen zu haben. "Ein tätowiertes Hakenkreuz darf nicht öffentlich gezeigt, sondern muss abgedeckt werden", sagt Polizeisprecher Wolfgang Prehl.

