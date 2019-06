Etwa acht Hektar groß ist das Weingut, aus dem der edle Tropfen stammt, den Ex-Fußballer Andrea Pirlo am Montagabend in Nürnberg vorstellte. Etwa 20.000 Flaschen kommen aus der Kellerei des 40-Jährigen, der nach seiner aktiven Karriere vom Mittelfeld-Maestro zum Winzer wurde. Wir haben die Bilder vom Gastspiel des Weltmeisters von 2006 in Franken!

Am Montagmorgen wurden die Feuerwehren aus Stein und Roßtal in den Gaßäckerweg nach Stein gerufen: Beim Ausparken war ein Schlauch bei einem Laster gerissen, dessen Tank mit knapp 20.000 Litern Heizöl befüllt war. Liter um Liter sickerte die Flüssigkeit ins Erdreich. Die Einsatzkräfte banden das ausgelaufene Heizöl ab und halfen dabei, das übrige Öl in einen zweiten Laster zu pumpen. Am frühen Nachmittag konnten die Helfer den Einsatz schließlich beenden.