Geschrei in Flüchtlingsunterkunft: Polizei rückt an

BIRNTHON - In einer Flüchtlingsunterkunft in Birnthon (Nürnberger Land) kam es am frühen Freitagmorgen zu einem Polizeieinsatz. Ein junger Mann rastete aus und schrie herum. Betreuer konnten ihn zunächst nicht beruhigen.

In der Flüchtlingsunterkunft in Birnthon leben minderjährige Asylbewerber verschiedener Nationen. © News5 / Oßwald



In dem Haus leben unbegleitete minderjährige Flüchtlinge verschiedener Nationen. Polizei und Rettungsdienst waren vor Ort, mussten aber nicht eingreifen. Der Grund für das Verhalten des Bewohners war zunächst "völlig unklar", teilte ein Polizeisprecher auf Anfrage mit. In der Vergangenheit musste die Polizei mehrfach wegen diverser Auseinandersetzungen zu der Unterkunft fahren.

