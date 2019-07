Nahe Feucht: Mit Milch beladener Lkw fängt auf der A9 Feuer

In Fahrtrichtung Berlin mussten die Verkehrsteilnehmer mit Behinderungen rechnen - vor 1 Stunde

FEUCHT - Kurz vor dem Autobahnkreuz Nürnberg-Feucht fing ein Reifen eines Lkw plötzlich Feuer. Der Fahrer konnte auf dem Seitenstreifen der A9 bremsen. Die Bergung dauert an.

Bilderstrecke zum Thema Reifen fing Feuer: Lkw brannte auf der A9 nahe Feucht Am Freitagvormittag brannte plötzlich der Reifen eines Lkw, der gerade auf der A9 in Richtung Berlin unterwegs war. Der Fahrer bemerkte den Brand rechtzeitig und parkte sein Fahrzeug kurz vor dem Autobahnkreuz Nürnberg-Feucht auf dem Seitenstreifen. Während der Löscharbeiten mussten zwei Spuren gesperrt werden. Der Fahrer blieb unverletzt.



Am Freitagvormittag, gegen 10.30 Uhr, war ein mit Milchtüten beladener Lkw auf der A9 in Richtung Berlin unterwegs. Kruz vor dem Autobahnkreuz Feucht fing ein Hinterrad plötzlich Feuer. Der Fahrer bremste seinen Transporter auf dem Seitenstreifen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und ein Übergreifen auf das gesamte Fahrzeug verhindern. Die beiden rechten Spuren mussten gesperrt werden. Die Bergungsmaßnahmen dauern laut Polizei noch bis in den Nachmittag an.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

vek