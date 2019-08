Statt Bus und Bahn: Schwarzenbruck stellt Mitfahrbänke auf

SCHWARZENBRUCK - Die Gemeinde Schwarzenbruck hat drei Mitfahrbänke aufgestellt. Durch Platznehmen signalisieren Wartende, dass sie auf eine spontane Mitfahrgelegenheit hoffen.

Mitfahrbänke stehen ab sofort am Schwarzenbrucker Edeka, in Pfeifferhütte und am Krankenhaus Rummelsberg. © Ella Distel



Die Bänke sollen Bus und Bahn ergänzen. Denn für Jugendliche und Senioren wird ein Einkauf oder Arztbesuch auf dem Land schnell zur logistischen Herausforderung. Ab sofort stehen die Bänke am Edeka-Parkplatz in Ochenbruck, in Pfeifferhütte in der Nähe des Gasthofs Erlbacher und am Rummelsberger Krankenhaus.

Wer eine Mitfahrgelegenheit benötigt, nimmt am besten ein Schild in die Hand, auf dem das gewünschte Ziel steht. So sehen Autofahrer gleich, ob der Interessent für sie in Frage kommt oder nicht.

