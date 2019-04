Tödlich endete ein Unfall am Gründonnerstag im Nürnberger Land: Ein 80-Jähriger geriet mit seinem Opel auf der B8 zwischen Schwarzenbruck und Pfeifferhütte in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem Lkw. Der Autofahrer wurde eingeklemmt und erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.