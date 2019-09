Feuer in Hof: Flammen schlugen aus Dachstuhl

Eine Frau wurde leicht verletzt - Mehrfamilienhaus ist unbewohnbar - vor 1 Stunde

HOF - Kurz nach Mitternacht eilte die Feuerwehr zu einem schweren Brand im oberfränkischen Hof. Im Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses war ein Feuer ausgebrochen, Flammen schlugen meterhoch aus dem Gebäude.

Als die Einsatzkräfte in der Nacht auf Mittwoch an dem Mehrfamilienhaus in Hof eintrafen, schlugen die Flammen bereits aus dem Dachstuhl und waren aus größerer Entfernung zu sehen. Die Feuerwehr evakuierte das Haus, die Löscharbeiten dauerten bis 3 Uhr in der Nacht. Aufgrund der engen innerstädtischen Bebauung mussten zudem weitere Häuser geräumt werden, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Eine Frau wurde durch Rauchgase leicht verletzt.

Das betroffene Haus ist unbewohnbar, denn der Dachstuhl droht einzustürzen. Neun Bewohner kamen bei Bekannten unter, die Anwohner der benachbarten Häuser konnten in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Brandursache ist noch unklar, die Kriminalpolizei hat bereits Ermittlungen aufgenommen. Die Höhe des Sachschadens dürfte nach ersten Erkenntnissen im sechsstelligen Bereich liegen.

