Ein Feuer wütete am Montagnachmittag in einem Sägewerk im oberfränkischen Höfles (Landkreis Kronach). Die Feuerwehr war in der Ortsmitte stundenlang mit Löscharbeiten beschäftigt. Der Betrieb brannte komplett ab, verletzt wurde niemand. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen im hohen sechsstelligen Bereich. © NEWS5 / Merzbach, NEWS5