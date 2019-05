Feuerwehreinsatz in Schwabach: Rauch dringt aus Wohnhauskeller

SCHWABACH - Die Feuerwehr ist am Nachmittag zu einem Mehrfamilienhaus in der Fürther Straße in Schwabach ausgerückt. Dort drang starker Rauch aus dem Untergeschoss, die Straße musste während der Löscharbeiten halbseitig gesperrt werden.

Zahlreiche Einsatzkräfte sind vor Ort. Foto: News5/Fechner



Die Alarmierung über das Feuer war gegen 16 Uhr eingegangen, kurz darauf traf die Feuerwehr am Einsatzort in der Fürther Straße im Schwabacher Norden ein. Dort drang aus dem Untergeschoss eines Mehrfamilienhauses dichter Qualm, die Polizei spricht von "massiver Rauchentwicklung".

Zuerst waren die Einsatzkräfte davon ausgegangen, dass der Qualm aus einer Tiefgarage kommt. Foto: Jürgen Karg



Nachdem die Einsatzkräfte den Brandherd zunächst in einer Tiefgarage vermutet hatten, gehen sie nun von den Kellerräumen als Ursprung des Rauches aus. Die Löscharbeiten dauern noch an. Laut Polizei handelt es sich nicht um ein offenes Feuer, der dichte Qualm verursacht allerdings Probleme. Informationen über Verletzte gibt es momentan nicht, trotzdem sind neben Polizei und Feuerwehr zahlreiche Rettungskräfte vor Ort. Die Fürther Straße ist wegen des Einsatzes halbseitig gesperrt.

Weitere Informationen folgen.

