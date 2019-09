Über hundert Einsatzkräfte suchten in der Nacht zum Sonntag am Fichtelsee nach einem Schwimmer, der im Wasser plötzlich verschwunden war. Taucher, ein Polizeihubschrauber und auch Suchhunde kamen zum Einsatz. Am frühen Morgen wurde die Suche eingestellt, da sich keine Hinweise auf eine vermisste Person ergaben und auch keine Kleidung aufgefunden wurde. © NEWS5 / Bauernfeind