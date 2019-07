Filialleitermord in Franken: Komplette Täter-DNA liegt nach zwölf Jahren vor

"Cold Case" wurde mit modernster Technik neu aufgerollt - 80 Tatverdächtige - vor 48 Minuten

MITWITZ - Am 13. November 2006 wurde der 61-jährige Norbert Ottinger in seinem Einkaufsmarkt in Mitwitz (Landkreis Kronach) getötet. Der Täter entwendete mehr als 30.000 Euro aus dem Tresor, das Verbrechen konnte aber nie aufgeklärt werden. Nun gibt es neue Ermittlungsansätze.

Die Ermittler arbeiten am 14. November 2006, einen Tag nach dem Mord an einen Filialleiter, in Mitwitz im Landkreis Kronach. © Marcus Führer/dpa



Die Ermittler arbeiten am 14. November 2006, einen Tag nach dem Mord an einen Filialleiter, in Mitwitz im Landkreis Kronach. Foto: Marcus Führer/dpa



Der Tatort wurde großräumig inspiziert, 19 Teiche wurden durchsucht und etwa 100 Tonnen Abfall begutachtet. Das alles unternahmen die Beamten auf sich, um einen Fall vom 13. November 2006 zu lösen. Ein Filialleiter wurde in Mitwitz auf brutale Art und Weise mit mehreren Messerstichen und Schlägen auf den Kopf getötet. Sein Sohn fand später die blutüberströmte Leiche des 61-Jährigen.

Eine Tatwaffe oder Hinweise fanden die Ermittler, die mehr als 700 Spuren nachgingen und bereits 600 mögliche Zeugen vernommen haben, bislang nicht, vom Täter fehlt bis heute noch jede Spur.

Fall neu aufgerollt

Seit Dezember 2018 sind Spezialisten der Kripo Coburg wieder gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft intensiv am "Cold Case" tätig. Die Nachuntersuchung des Falles wurde beim Bayerischen Landeskriminalamt und der Rechtsmedizin veranlasst. Sichergestellte Spuren vom damaligen Verfahren sollten neu untersucht werden und das mit neuen technischen Möglichkeiten und wissenschaftlichen Erkenntnissen.

Bereits vor etwas mehr als zwölf Jahren gelang es den Spurensicherungsexperten, neben unzähligen Mikrospuren auch eine mit dem Auge nicht sichtbare Hautschuppe des Täters zu sichern. So konnte schon damals die fragmentarische DNA des Mannes extrahiert werden.

DNA-Muster vollständig ermittelt

Mittels neuer Untersuchungsmethoden erhielten die Ermittler nun das vollständige DNA-Muster des mutmaßlichen Mörders. Dieses erleichtert nun die Recherche in den internationalen Datenbanken, in denen nach Übereinstimmungen gesucht wird. Zudem ist es mit der vorliegenden Spur möglich, auch noch weitere Analysen zu betreiben. So können beispielsweise Verwandschaftsverhältnisse zwischen dem Täter und anderen Personen überprüft werden.

Bilderstrecke zum Thema Baumfrevler und "süßer Wolfi": Mysteriöse Kriminalfälle aus Franken Vermisste Personen, brutale Morde und nie gefasste Täter: Immer wieder gibt es unerklärliche Kriminalfälle - auch in Nürnberg, Franken und der Oberpfalz. Einige sind bis heute nicht gelöst. Eine Übersicht in Bildern.



Bislang stehen rund 80 Männer im Fokus der Ermittler, die zum Tatzeitpunkt zwischen 16 und 18 Jahre alt gewesen sein sollen. Der Aufenthaltsort der Personen wird derzeit ermittelt, die Tatverdächtigen vernommen und in diesem Zusammenhang auch Speichelproben zum Abgleich mit der am Tatort gesicherten Spur entnommen. Ein Großteil der Personen wurde bereits vernommen, die Ermittlungen dauern allerdings noch an.

10.000 Euro Belohnung für Zeugen

Kripo und Staatsanwaltschaft halten es für möglich, dass der Täter die Tötung des Filialleiters nicht geplant hatte, sondern zunächst einzig einen Raubüberfall begehen wollte, bei dem die Situation vor Ort möglicherweise eskaliert ist. Das müsste strafrechtlich anders gewertet werden.

Die EKO Kreisel, die gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Coburg ermittelt, bittet die Bevölkerung um weitere Hinweise. Die Belohnung für Informationen, die zur Aufklärung der Tat oder Ergreifung des Täters führen, ist auf 10.000 Euro ausgesetzt. Hinweise werden von den Cold-Case-Ermittlern der Kripo Coburg über die 09561/645-640 entgegengenommen. Auch über ein Kontaktformular können sich Bürger an die Polizei wenden.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

mw