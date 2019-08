Fitness, Trauung, Eis: Dinkelsbühl freut sich aufs Summer Breeze

DINKELSBÜHL - Flitterwochen auf dem Festival, schwarze Eiswaffeln und Medizin für Metaler: Bald steht wieder das Summer Breeze Open Air vor der Tür. Die Dinkelsbühler harren in freudiger Erwartung der Tausenden Schwarzgekleideten aus, die ihrer Stadt dabei den einen oder anderen Besuch abstatten.

Ein idyllisches Städtchen mitten in Franken, eine Woche im sonnigen Hochsommer, und dazu: ein Metal-Festival mit 40.000 Besuchern. Dinkelsbühl und Summer Breeze gehören einfach zusammen. Schon seit 2006 geht das zweitgrößte Heavy-Metal-Festival Deutschlands im Dinkelsbühler Stadtteil Sinbronn über die Bühne. Für die Einwohner des 12.000 Seelen – Ortes ist das Event längst nicht mehr wegzudenken.

Auch dieses Jahr heiße man alle Metalfans willkommen, verkündet der Oberbürgermeister Christoph Hammer. "Dinkelsbühl freut sich auf die schwarz Gekleideten!"

Schwarze Eiswaffeln und Metal-Medizin

Auch dieses Jahr stehen bei den städtischen Einrichtungen zwischen dem 14. und 17. August alle Zeichen auf Metal: So bietet zum Beispiel die St.Georg‘s Apotheke allen Metalern 20 Prozent Rabatt auf alles, was am Campingplatz eben so nötig wird: Zum Beispiel Verbände, Cremes oder Tabletten. Die Besucher müssen nur ein Festival-Bändchen um den Arm haben und schon können sie sich mit Medizin eindecken. Auch die Schleckermäuler unter den Schwarzgekleideten werden in Dinkelsbühl glücklich: Das "Crema Gelato" und "Renate’s Bubble Waffle" bieten extra schwarz eingefärbte Eiswaffeln im Zeitraum des Festivals an. Das Auge isst – und rockt - ja bekanntlich mit.

Sogar die Autowerkstätten spüren, dass Summer Breeze-Zeit ist. Der Autoschlüssel geht im Moshpit verloren, der Wagen springt nicht an oder auf dem Display erscheint eine Fehlermeldung. Bei 40.000 Gästen kann schon mal der ein oder andere Defekt am Auto auftreten. "Der eine Festivalbesucher hat bereits bei der Anreise ein Autoproblem, der andere erst während des Festivals", listet Brigitte Früh vom örtlichen Fordhändler die Gründe für den Besuch der Schwarzgekleideten auf den Firmenhof auf.

Das Freibad öffnet wie auch schon in den letzten Jahren an einigen Festivaltagen zwei Stunden früher. "Bei schönem Wetter erwarten wir bis zu 1000 Besucher am Tag", so Bäderbetriebsleiter Heiko Hercher. So mancher Breezler liebt das Freibad, treffen das Festival doch regelmäßig wahre Hitzewellen. Auch das Hallenbad öffnet an manchen Tagen des Events schon früher. "Außerdem bieten wir jedes Jahr am Freitag um 11 Uhr Metal-Fitness mit Metal-Musik an", ergänzt Hercher.

Das sportliche Interesse der Festivalbesucher zeigt sich auch bei der großen Freiluft- Fitnessveranstaltung "Dinkelsbühl in Bewegung" (14. August, 18 Uhr). Immer wieder mische sich dort ein schwarzes TShirt unter die Menge auf der Sportwiese, wie die Veranstalter bemerken.

Vor allem die Tatsache, dass sich fast jedes Jahr Festivalbesucher im Dinkelsbühler Rathaus trauen lassen zeigt, wie tief die Verbundenheit zwischen der Stadt und dem Summer Breeze ist. Denn was hätte mehr Symbolik, als seine ewige Liebe mit einer Trauung in Dinkelsbühl zu besiegeln und sie dann mit einer Flitterwoche auf dem Festivalgelände zu feiern?