Flammen schießen aus Motorraum: Auto brennt in Hof aus

Geparkter Wagen hatte sich offenbar spontan entzündet - vor 47 Minuten

HOF - Am späten Mittwochabend musste die Feuerwehr in Hof zu einem Parkplatz ausrücken - dort war ein geparktes Auto in Flammen aufgegangen. Als die Löschfahrzeuge eintrafen, brannte bereits der gesamte Motorraum des Wagens.

Bilderstrecke zum Thema Einsatz in Hof: Auto geht in Flammen auf Am späten Mittwochabend ist im Pinzigweg in Hof ein geparktes Auto in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, zwei nebenan abgestellte Fahrzeuge wurden durch die Hitze des Feuers allerdings ebenfalls beschädigt.



Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, entzündete sich der Brand in dem geparkten Auto offenbar spontan. Die Feuerwehr war kurz nach 22 Uhr vor Ort und konnte die Flammen schnell löschen. Durch die entstandene Hitze wurden allerdings zwei weitere neben dem Auto im Pinzigweg geparkte Fahrzeuge beschädigt, auf eines davon griffen die Flammen nach ersten Erkenntnissen ebenfalls über. Zur Schadenshöhe konnte die Polizei am Donnerstagmorgen noch keine Angaben machen.

