Flaschen-Chaos: Laster durchbricht Mittelplanke in Franken

A70 im Berufsverkehr in beide Richtungen gesperrt - Drei Menschen verletzt

SCHESSLITZ - Erst platzte ein Reifen, dann durchbrach der Laster die Mittelplanke: Ein schwerer Unfall auf der A70 bei Bamberg sorgt derzeit für Chaos im Berufsverkehr. Die Autobahn ist übersät mit PET-Flaschen. Drei Menschen verletzten sich, der Schaden ist immens.

