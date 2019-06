Am Samstag schwangen sich rund 20 Teilnehmer hinter ihre elfenbeinfarbigen Lenkräder und machten sich auf zu einer Ausfahrt rund um Kulmbach. Am Ziel waren die historischen Raritäten schnell umringt von Fans und Fotografen, die es sich nicht nehmen ließen, die in der Sonne um die Wette glänzenden Oldtimer zu bestaunen. © Martin Regner