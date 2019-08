Seit mehreren Jahren saniert der Landkreis seine Landratsamtsgebäude. Der Blick in unser Bildarchiv zeigt, wie sehr sich die Behörde am Streckerplatz im Laufe der Zeit verwandelt und damit auch ein Stück Forchheims verändert hat.

Derzeit kann man morgens besonders in den ländlichen Ecken der Region öfter mal ein grandioses Fotomotiv erhaschen: Mit den kühler werdenden Morgenstunden wabern wieder dicke Nebelschwaden vor den Fenstern und legen sich wie ein grauer Schleier über die Landschaft. Wir haben die schönsten Fotos unserer Leser gesammelt!

Sommerzeit ist Genusszeit. Wo könnte es dann schöner sein als in unserer "Genussregion"? Aber auch für sommerlich-sportliche Aktivitäten und Naturfreunde hat der Landkreis Forchheim in der warmen Jahreszeit einiges zu bieten. Wir präsentieren Elf Orte, wo es rund um Forchheim im Sommer am schönsten ist.