15.000 Besucher lockte das Food Truck Festival in Forchheim an

Heuschrecken und Hot Dog Classic - Schlemmen bei strahlendem Sonnenschein - vor 36 Minuten

FORCHHEIM - Das Food Truck Festival hat am Wochenende bei bestem Sommerwetter jede Menge Besucher zum Schlemmen nach Forchheim gelockt.

Die beiden Frauen lassen es sich schmecken auf dem Foodtruck-Festival in Forchheims Süden. © Foto: Roland Huber



Rund 15.000 Menschen hat Veranstalter Miguel Ortega insgesamt an den beiden Tagen in Forchheim erwartet. Das Wetter spielte diesmal blendend mit. Bei Sonnenschein und hohen Temperaturen schmeckten Pulled Pork Rib Wich, Heuschrecke in Kräuteröl und Knoblauch, Bangkok Streetfood, Hot Dog American Classic und vieles mehr gleich doppelt so gut. Erstmals fand das Festival an zwei Tagen statt.

20 Trucks servierten Essen, zwei weitere lieferten Getränke. Eine Band spielte „Have You Ever Seen the Rain“, aber weil keiner den Regen sah wechselten sie lieber zu „Take It Easy“. Auf den Parkplätzen der Umgebung standen viele Wagen mit auswärtigen Kennzeichen von der Rhön bis nach Nürnberg. Auch der Ansprechpartner der Stadtrates, Josua Flierl, war äußerst zufrieden.

