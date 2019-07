20.000 Euro Schaden: 84-Jährige rammt Schulbus

Seniorin verletzte sich bei dem Unfall leicht - vor 41 Minuten

GRÄFENBERG - Vermutlich wegen der noch tief stehenden Sonne übersah eine 84-Jährige am Donnerstagmorgen in Gräfenberg einen mit 20 Kindern besetzten Schulbus völlig.

Die Suzukifahrerin wollte auf der Staatsstraße aus Richtung Egloffstein nach links in die Bundesstraße einbiegen. Gleichzeitig näherte sich aus der gleichen Richtung ein Schulbus, der mit über 20 Kindern besetzt war. Die Seniorin hielt zwar an, übersah den Bus aber vermutlich aufgrund der Sonneneinstrahlung.

Sie fuhr los und stieß mit dem Bus seitlich zusammen, so dass das Sicherheitsglas an der hinteren Ausstiegstür zerbarst. Bei dem Unfall verletzte sich die Autofahrerin leicht. Die Insassen des Schulbusses blieben trotz herumfliegender Glassplitter unverletzt und konnten mit einem schnell gecharterten Ersatzbus ihren Weg zur Schule fortsetzen. Am Pkw der Unfallverursacherin entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden beträgt über 20.000 Euro. Die Straßenmeisterei beseitigte das über 20 Meter lange Splitterfeld.

trk