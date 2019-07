20-jähriger Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Fahrer geriet bei Gößweinstein in den Gegenverkehr - Rettungshubschrauber im Einsatz - vor 1 Stunde

GÖSSWEINSTEIN - Ein 20-jähriger Motorradfahrer geriet auf der Straße zwischen Moritz und Wölm in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Opel zusammen.

In einer leichten Rechtskurve kam der 20-Jährige zu weit auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal in den entgegenkommenden Opel Corsa eines 27-Jährigen. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der junge Motorradfahrer schwer und kam mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Nürnberg. Der Autofahrer blieb unverletzt. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 10000 Euro.

trk