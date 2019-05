22-Jähriger verletzt: Auto überschlägt sich in Forchheim

Pkw-Fahrerin hatte die Vorfahrt missachtet - 13.000 Euro Sachschaden - vor 9 Stunden

FORCHHEIM - Eine 33-jährige Daimler-Fahrerin ist am Dienstag auf der Kaiserin-Kunigunda-Straße unterwegs gewesen und wollte in die Bamberger Straße stadtauswärts fahren. Dabei übersah sie einen ebenfalls stadtauswärts fahrenden 22-Jährigen in einem Twingo.

Die Autos krachten gegeneinander, der Twingo kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb im Grünstreifen auf dem Dach liegen.

Der 22-Jährige wurde leicht verletzt. Gesamtsachschaden: rund 13.000 Euro.