26-Jähriger bei Arbeitsunfall in Egloffstein schwer verletzt

Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz - vor 2 Stunden

EGLOFFSTEIN - Holzständerwände mit einem Gewicht von etwa 600 Kilo begruben am Dienstag einen jungen Arbeiter in Egloffestein unter sich. Ein Arbeitskollgege konnte ihn befreien.

Als ein 26-jähriger Arbeiter am Dienstagmittag sechs Holzständerwände auf einem Lkw sicher wollte, kippte das Gewicht von rund 600 Kilo auf den Mann. Sie begruben den Mann unter sich. Ein Arbeitskollege hörte den Krach, hob die Wände mit einem Stapler an und befreite so den 26-Jährigen. Aufgrund seiner schweren Verletzungen musste der Arbeiter mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

vek