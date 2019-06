30 Jahre J.B.O.: Fun-Metaller bringen Weingarts zur Ekstase

"Maigisch" wird wieder rosa: Spaß-Rocker aus Erlangen luden zum Open Air

WEINGARTS - J.B.O. feiert 30-jähriges Bestehen – und Weingarts feiert mit: Den Auftakt machten die vier Erlanger Musiker am Freitag, als sie ihr Debütalbum "Explizite Lyrik" in voller Länge spielten. Am Samstag folgt ein Best of aus 30 Jahren J.B.O. 13 weitere Bands treten beim Open Air in Weingarts auf – darunter die Mittelalter-Rocker Feuerschwanz.

J.B.O. rocken Weingarts zum Jubiläum in Grund und Boden Weingarts im Festival-Rausch: Die Fun-Metal-Band J.B.O. feiert mit einem zweitägigen Open Air-Festival ihr 30-jähriges Jubiläum auf dem Gelände der DJK Weingarts. 13 weitere Bands treten beim Open Air in Weingarts auf – darunter die Mittelalter-Rocker Feuerschwanz.



Julian Hörndlein