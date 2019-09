500 Demonstranten: Mehr Eltern und Beschäftigte bei Fridays for Future in Forchheim

Teilnehmer zogen vom Stadtpark zum Paradeplatz - Weniger Jugendliche als im März

FORCHHEIM - In Forchheim fand zum zweiten Mal ein Fridays-for-Future-Protest für mehr Klimaschutz statt. Zahlreiche Eltern und Beschäftigte schlossen sich diesmal den Jugendlichen an.

Laut Polizeiangaben sind 500 Menschen zum Klimastreik in Forchheim gekommen und vom Stadtpark zum Paradeplatz gezogen. © Roland Huber



Demonstranten mit Plakaten samt Aufschriften wie "Zukunft vor Profit" und "Mehr Wald, weniger Asphalt": Der Stadtpark füllt sich bis zuletzt, bis kurz vor dem Auftakt um 12 Uhr zur zweiten Fridays-for-Future-Demonstration in Forchheim. Unter dem Motto #AllefürsKlima wird heute auf der ganzen Welt gestreikt. Alle Neuigkeiten zum globalen Klimastreik finden Sie in unserem Liveticker. Alle Bilder zur Demonstration in Forchheim:

Schon am Vorabend läuteten die Jugendlichen den Protest in Forchheim mit einer Mahnwache auf dem Paradeplatz ein, wo sie rund 20 Menschen erwarteten. Einige der Aktivisten von Fridays for Future übernachteten sogar im Stadtpark.

Am Freitagmittag ist der Eindruck vieler Demonstranten: Weniger Schüler, dafür mehr Erwachsene seien diesmal gekommen, um sich für mehr Klimaschutz stark zu machen. Laut ersten Schätzungen der Polizei haben 500 Demonstranten teilgenommen. Beim letzten und ersten Fridays-for-Future-Streik in Forchheim im März dieses Jahres waren laut Polizeischätzung rund 450 Demonstranten dabei.

