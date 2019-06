52-Jähriger attackiert Mann bei Forchheim mit Messer und Säge

Polizei konnte Täter festnehmen - Haftbefehl erlassen - vor 40 Minuten

EGGOLSHEIM - In Eggolsheim im Landkreis Forchheim eskalierte am Freitag die Gewalt: Ein 52-Jähriger griff einen Verwandten mit einem Messer und einer Säge an und verletzte ihn damit im Gesicht. Der Tatverdächtige konnte festgenommen werden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchten Totschlags.

Gegen 15.45 Uhr geriet der 52-Jährige im Gemeindeteil Neuses an der Regnitz mit seinem 49-jährigen Verwandten in einen Streit. Plötzlich zückte er ein Messer und eine Säge und attackierte ihn damit. Wie die Polizei berichtet, konnte der 49-Jährige den Angriffen weitestgehend ausweichen und erlitt nur leichte Verletzungen im Gesicht.

Die Polizei startete sofort eine Fahndung nach dem Täter und konnte ihn schließlich festnehmen. Am Sonntagvormittag hat Staatsanwaltschaft Bamberg gegen den 52-Jährigen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung erlassen. Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

jm